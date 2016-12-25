ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Лямбда зонд

22 новых лямбда-зонда для вторичного рынка представлены NGK Spark Plug

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На выставке Automechanika 2016 во Франкфурте компания NGK Spark Plug представила новые кислородные датчики NTK. Среди новинок...
Карманная молния. Свеча зажигания

Карманная молния

Казалось бы, сколько уже говорено об автомобильных свечах – нужно ли еще? Поговорим сегодня чуть подробнее об...
Весь мир автоэлектроники на улице Большой!

Весь мир автоэлектроники на улице...

Электронная начинка автомобиля рано или поздно перестает радовать автолюбителей - хочется получить более надежную систему охраны, добиться...
Суперзащитник

Суперзащитник

Система SOBR-GSM130 охраняет двери, капот, багажник, зажигание. Специальный датчик реагирует на наклон кузова или его перемещение. Он почувствует, когда кто-то попытается снять колеса или эвакуировать ваш автомобиль, или если произойдет повреждение на парковке.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Дети смутного времени: Austin Seven и Mercedes SSK

Дети смутного времени: Austin Seven и Mercedes SSK

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От автора: В материале моего коллеги (см. «Турбо» №3’98), Андрея Стрельникова, упомянуты два автомобиля... Относясь с глубоким уважением...
Реклама автомобилей в Советском Союзе

Реклама автомобилей в Советском Союзе

Автомобили СССР на рекламных плакатах!
Полноприводные армейские трансформеры

Формула 8х8 — Трансформеры

Требования армейской разведки к универсальным, высокомобильным транспортным средствам, пригодным и для участия в общевойсковом бою, усложнялись, и в недрах КБ ГАЗ под руководством В.К. Рубцова в 1954 году началась разработка бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ)
Льву Peugeot 150 лет

Льву Peugeot 150 лет

Сегодня автомобили Peugeot продаются более чем в 150 странах мира. И в любой точке мира вы их...
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ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ

Три шага в грязи, или как тюнингуют джипы

Три шага в грязи, или как тюнингуют джипы

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Как только в тюнинговую мастерскую, специализирующуюся на доработке внедорожной техники, приходит человек, который хочет изменить свою машину,...
Встаем на колеса

Встаем на колеса

Прежде всего надо решить, какие ставить колеса и насколько именно «лифтовать» автомобиль. Для чего измерим расстояние от ограничителя хода сжатия до точки, в которую он упирается при сильном ударе. Намеренный интервал (плюс 2-3 см на деформацию ограничителя) и дает полный ход подвески при сжатии.
Рыжий апельсин УАЗ 31514

Рыжий апельсин

Идея создания автомобиля для тяжелых условий движения возникла в клубе давно. За основу решили взять УАЗ 31514 1998 года. выпуска – на редукторных мостах, с жестким верхом и люкс-салоном. Основная задача: уникальный, комфортабельный «внедорожник» повышенной проходимости.
Все выше, и выше, и выше…

Все выше, и выше, и...

Возьмите, например, УАЗ – с армейскими (понтонными) мостами, которые оснащены колесными редукторами, заметно поднимающими шасси и увеличивающими...