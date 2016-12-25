ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
22 новых лямбда-зонда для вторичного рынка представлены NGK Spark Plug
На выставке Automechanika 2016 во Франкфурте компания NGK Spark Plug представила новые кислородные датчики NTK. Среди новинок...
Карманная молния
Казалось бы, сколько уже говорено об автомобильных свечах – нужно ли еще? Поговорим сегодня чуть подробнее об...
Весь мир автоэлектроники на улице...
Электронная начинка автомобиля рано или поздно перестает радовать автолюбителей - хочется получить более надежную систему охраны, добиться...
Суперзащитник
Система SOBR-GSM130 охраняет двери, капот, багажник, зажигание. Специальный датчик реагирует на наклон кузова или его перемещение. Он почувствует, когда кто-то попытается снять колеса или эвакуировать ваш автомобиль, или если произойдет повреждение на парковке.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Дети смутного времени: Austin Seven и Mercedes SSK
От автора: В материале моего коллеги (см. «Турбо» №3’98), Андрея Стрельникова, упомянуты два автомобиля... Относясь с глубоким уважением...
Реклама автомобилей в Советском Союзе
Автомобили СССР на рекламных плакатах!
Формула 8х8 — Трансформеры
Требования армейской разведки к универсальным, высокомобильным транспортным средствам, пригодным и для участия в общевойсковом бою, усложнялись, и в недрах КБ ГАЗ под руководством В.К. Рубцова в 1954 году началась разработка бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ)
Льву Peugeot 150 лет
Сегодня автомобили Peugeot продаются более чем в 150 странах мира. И в любой точке мира вы их...
ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ
Три шага в грязи, или как тюнингуют джипы
Как только в тюнинговую мастерскую, специализирующуюся на доработке внедорожной техники, приходит человек, который хочет изменить свою машину,...
Встаем на колеса
Прежде всего надо решить, какие ставить колеса и насколько именно «лифтовать» автомобиль. Для чего измерим расстояние от ограничителя хода сжатия до точки, в которую он упирается при сильном ударе. Намеренный интервал (плюс 2-3 см на деформацию ограничителя) и дает полный ход подвески при сжатии.
Рыжий апельсин
Идея создания автомобиля для тяжелых условий движения возникла в клубе давно. За основу решили взять УАЗ 31514 1998 года. выпуска – на редукторных мостах, с жестким верхом и люкс-салоном. Основная задача: уникальный, комфортабельный «внедорожник» повышенной проходимости.
Все выше, и выше, и...
Возьмите, например, УАЗ – с армейскими (понтонными) мостами, которые оснащены колесными редукторами, заметно поднимающими шасси и увеличивающими...