Прежде всего надо решить, какие ставить колеса и насколько именно «лифтовать» автомобиль. Для чего измерим расстояние от ограничителя хода сжатия до точки, в которую он упирается при сильном ударе. Намеренный интервал (плюс 2-3 см на деформацию ограничителя) и дает полный ход подвески при сжатии.